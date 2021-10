“Non gioco più”: la rivelazione dall’Argentina sul caso Icardi-Wanda Nara

Mauro Icardi e Wanda Nara crisi pubblica con risvolti anche sul campo: l’argentino non si allena e sarebbe pronto anche a smettere di giocare

La crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara è ormai di dominio pubblico. L’argentino ha saltato gli ultimi due allenamenti del Paris Saint-Germain e Pochettino in conferenza stampa ha spiegato che oggi tornerà con la squadra e per la gara di questa sera si valuteranno le sue condizioni. Una situazione che dal privato sbarca direttamente sul terreno di gioco e che potrebbe minare anche il futuro dell’ex attaccante dell’Inter. Una ipotesi che lanciano dall’Argentina dove stanno scavando a fondo nei problemi coniugali sulla coppia Wanda Nara–Icardi. Proprio il calciatore starebbe provando a ricucire il rapporto con la moglie-agente e per questo è volato da Parigi a Milano. Un tentativo che starebbe portando avanti mettendo in gioco tutto, anche la sua carriera.

Icardi pronto a rinunciare al calcio: la rivelazione dall’Argentina

Secondo quanto riferito dal programma ‘Los angeles de la manana’, Mauro Icardi sarebbe pronto a tutto pur di riconciliarsi con Wanda Nara, tanto da aver messo in dubbio anche il continuo della sua carriera.

“Se non torni con me non gioco più” il succo del discorso che il calciatore avrebbe fatto alla moglie. Un’indiscrezione ovviamente non confermata mentre la certezza è che Icardi è volato da Parigi a Milano per provare un riavvicinamento, saltando due allenamenti. Una scelta che, ovviamente, al Psg non hanno accolto con il sorriso e che complica ulteriormente la situazione in squadra dell’ex numero 9 nerazzurro.