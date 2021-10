Inter, esclusione eccellente per Inzaghi: a rischio pure il match con la Juve

Simone Inzaghi non ha convocato Calhanoglu per il match di stasera tra l’Inter e lo Sheriff: turco a rischio pure per la Juventus

Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati in vista della partita di questa sera contro lo Sheriff. Nell’elenco dei convocati figura Stefano Sensi. Il centrocampista non scende in campo dal match esterno contro la Sampdoria quando è subentrato a Hakan Calhanoglu. L’ex Sassuolo si è perso l’ultimo mese per via di un infortunio al mediale.

Tra i convocati, gli lascerà il posto proprio il calciatore turco. L’ex Milan non è stato convocato dal tecnico piacentino.

Inter, nella lista dei convocati di Inzaghi non c’è Calhanoglu: l’ex Milan in dubbio per la Juventus

Hakan Calhanoglu non sarà della partita di questa sera contro lo Sheriff. Il calciatore turco ex Milan non è stato convocato da Simone Inzaghi a causa di un fastidio alla caviglia. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore dallo staff medico nerazzurro pertanto la sua presenza contro la Juventus per la sfida di domenica sera in questo momento è a rischio.

Questo l’elenco dei 23 convocati.

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 19 Correa.

L’Inter dovrà prestare molta attenzione contro la squadra più sorprendente di questo inizio di Champions League. I moldavi arrivano a San Siro con il primo posto nel girone D dopo due giornate. La formazione ospite è ancora a punteggio pieno perché dopo la vittoria con lo Shakhtar Donetsk si è ripetuta anche in casa del Real Madrid. I nerazzurri dovranno quindi non sbagliare l’approccio al match per rialzarsi in classifica, dove al momento occupano la terza posizione, a pari punti con gli ucraini di Roberto De Zerbi.