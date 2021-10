Torna la Champions League: Sky o Mediaset, dove vedere Porto-Milan e Inter-Sheriff, tutte le informazioni utili sulla programmazione tv

Torna in campo la Champions League con la terza giornata della fase a gironi. Le gare del martedì vedono in campo le due milanesi: il Milan va a caccia del riscatto contro il Porto dopo due sconfitte consecutive, l’Inter se la vedrà a San Siro con la sorpresa Sheriff, prima a punteggio pieno nel girone. Pioli e Inzaghi sono obbligati a vincere per non vedere allontanarsi la possibilità di accedere agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Per entrambe le gare il fischio d’inizio è previsto alle ore 21. I rossoneri arrivano con tanti assenti: Giroud dovrebbe ritrovare la maglia da titolare, mentre Ibrahimovic probabilmente farà soltanto uno spezzone di match.

Porto-Milan e Inter-Sheriff: dove vedere le gare di Champions, Sky o Mediaset

Porto-Milan sarà visibile in diretta tv sia su Sky che su Mediaset. La gara della squadra di Pioli sarà trasmessa per gli abbonati all’emittente satellitare su Sky Sport 1 (satellite e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite), ma potrà essere guardata anche in chiaro su Canale 5, sempre con fischio d’inizio alle ore 21.

Per Inter-Sheriff, invece, l’appuntamento è su Sky: Lautaro Martinez e i compagni proveranno a portare a casa la prima vittoria contro i moldavi. La partita sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Action e Sky Sport 253. Inoltre l’Inter potrà essere vista anche su Infinity.