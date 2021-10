“Non vorrei mai essere alla Juve”: la sorprendente rivelazione dell’ex Inter

L’ex Inter, Ventola, ha parlato del modo di giocare della Juve: ecco la rivelazione che non ci si aspetterebbe.

Nicola Ventola, ex attaccante italiano, ha giocato in diverse squadre italiane, tra cui anche Inter, Atalanta e Torino, ma non solo. Ospite della ‘BoboTv’, ha parlato della situazione che attualmente, dopo un inizio di Serie A abbastanza in salita, sta vivendo la Juventus guidata da Massimiliano Allegri. Nella serata di domenica, infatti, i bianconeri hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva in campionato. Ecco qual è stata allora la sua rivelazione.

La rivelazione dell’ex Inter sulla Juve di Massimiliano Allegri

Anche in riferimento a quanto avvenuto domenica sera nella sfida di Juventus-Roma, Nicola Ventola ha dichiarato alla ‘BoboTv’: “Non vorrei mai essere un attaccante della Juve in questo momento, ma la squadra ora sta facendo esattamente quello che vuole il suo tecnico”.

Ha poi proseguito parlando delle qualità di questa Juve, facendo riferimento al percorso di costruzione ma anche di ‘rinascita’ voluto da Massimiliano Allegri: “È una squadra che controlla e a cui è difficile fare gol. Ho avuto l’impressione che ieri la Roma avrebbe potuto giocare altri novanta minuti e non avrebbe mai segnato“.