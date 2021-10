Nedved ha risposto alle due domande più richieste su Dybala

Il dirigente bianconero Pavel Nedved ha parlato prima del match di Champions della Juventus, impegnata in Russia contro lo Zenit.

In questi minuti la Juventus è impegnata nel match valido per la terza giornata di Champions League contro lo Zenit, ma nel pre partita il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha trattato di tanti temi, dal momento della squadra fino a Paulo Dybala.

L’attaccante argentino è fermo da diverse settimane a causa di un problema fisico ed il dirigente di origini ceche ha parlato cosi: “Speriamo di rivederlo con l’Inter, sarà pronto presto visto che è importante per questa squadra. Rinnovo? Siamo davvero vicinissimi e siamo felici di questo”.

Nedved garantisce su Dybala

La “Joya” è un giocatore fondamentale per il club bianconero che, questa sera in Russia, scende in campo con un particolare tridente composto da Federico Bernardeschi e Federico Chiesa alle spalle di Alvaro Morata.

Dopo settimane di rumors e voci sul rinnovo, Dybala è ormai vicino all’accordo con la Juventus che blinda cosi la sua più grande stella. Il giocatore era in scadenza a giugno 2022 ed il rinnovo del giocatore è ormai ad un passo.