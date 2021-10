Mourinho, nuove ed inaspettate dichiarazioni su Orsato in conferenza

José Mourinho, in conferenza stampa per la sfida di Conference League, è ritornato a parlare di quanto successo con Orsato in Juve-Roma.

Domani, 21 ottobre, alle ore 21:45 la Roma sarà impegnata in Conference League contro il Bodo/Glimt. Proprio in merito a questa sfida si è svolta oggi la conferenza stampa in cui ha parlato José Mourinho, che si è così espresso: “Considero il Bodo/Glimt la squadra più difficile del girone. È bene organizzata, sa come giocare, ha principi di gioco definiti. E soprattutto qui, sarà una partita molto difficile per noi. È dura: campo sintetico, partita con un clima difficile, viaggio di quattro ore“.

Non un match semplice dunque per i giallorossi che vogliono però puntare a conquistare punti importanti utili al superamento della fase a gironi. Mourinho, però, non ha parlato solo degli impegni futuri, ma è tornato a parlare anche di ciò che è avvenuto in Juventus-Roma. Specialmente delle scelte prese da Orsato.

Mourinho torna a parlare di Juve-Roma: le dichiarazioni su Orsato

Riguardo quanto avvenuto in Juventus-Roma, domenica 17 ottobre, Mourinho ha dichiarato: “Dopo la partita, ho analizzato la prestazione della mia squadra e non ho voluto analizzare quella dell’arbitro. E veramente sono felice così. Perché poi nella freddezza e nella tranquillità della analisi post-partita, se devo parlare di nuovo dei miei giocatori, sarà solo per ripetere quanto già detto. E in questo senso non è una partita da dimenticare, ma da ricordare: per il modo di giocare, per l’atteggiamento che voglio anche nel confronto con squadre dal potenziale superiore al nostro”.

Queste sono state poi le parole, inaspettatamente pacate, più nello specifico riferite sull’arbitraggio condotto da Orsato: “Quanto all’arbitraggio, sono molto contento di non avere detto niente e preferisco continuare a non dire niente, perché in quel momento lì il focus era sul gol-rigore/rigore-gol. E invece quando si analizza l’incontro c’è tanto da dire sulla partita, dal primo all’ultimo minuto. Preferisco quindi continuare così, restando concentrato sulla prestazione della mia squadra“.