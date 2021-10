Bonucci, che dichiarazioni dopo lo Zenit: nuova frecciata a CR7

Dopo la vittoria in Russia Bonucci ha parlato del momento della Juventus ed ha lanciato una frecciata a Cristiano Ronaldo.

Quarta vittoria consecutiva per 1 a 0 per la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera sembra aver ritrovato lo spirito migliore ed ha ottenuto tre punti preziosi per garantirsi una qualificazione agli Ottavi oramai ad un passo. Al termine del match Leonardo Bonucci ha rilasciato interessanti dichiarazioni e non ‘ha dimenticato’ il suo ex compagno Cristiano Ronaldo.

Ai microfoni di Sky Sport Bonucci è apparso soddisfatto per il successo e ha spiegato i motivi della crescita della squadra rispetto ad inizio stagione, ma allo stesso tempo ha lanciato una frecciata al campione portoghese.

Le parole di Bonucci su Cristiano Ronaldo

Il centrale difensivo ha elogiato la squadra per la vittoria in Russia ed ha chiarito di come, con Cristiano Ronaldo in squadra, la Juventus sembrava aver perso ‘la sua anima’. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita:

“È stata una partita dura, loro si chiudevano dietro ed il merito della vittoria della squadra. Abbiamo ritrovato quella vittoria di soffrire e la pazienza di restare a mantenere in difesa. Dopo un inizio difficile queste sono tutte vittorie pesanti e domenica abbiamo un’altra grande gara. Nel recente passato avevamo perso questa caratteristica da Juve di giocare compatti e giocavamo tutti per un grande campione pensando che lui potesse risolvere da solo le partite, ora abbiamo ritrovato l’umiltà giusta”.