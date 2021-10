Una stoica Atalanta si arrende al solito Cristiano Ronaldo

Nonostante una grande partita l’Atalanta si arrende agli infortuni ed al solito Cristiano Ronaldo che regala il 3 a 2 agli inglesi.

In un match ricco di emozioni ed a due facce Manchester United ed Atalanta regalano spettacolo e tanti gol. La squadra di Gasperini parte alla grande e dopo pochi minuti con una gran ripartenza passa in vantaggio con Pasalic. Il Manchester prova a farsi vedere, ma alla mezzora insacca di testa con un ottimo Demiral.

All’intervallo cambia la gara: Demiral esce per un infortunio al flessore e Gasperini lancia il debuttante in Europa Lovato. I nerazzurri sono in totale emergenza mentre i Red Devils si scatenano.

Gran rimonta dello United sull’Atalanta

Nella ripresa gli inglesi accorciano subito le distanze con Rashford, poi Musso salva in diverse occasioni ma non può nulla su una rete di Maguire a metà secondo tempo. A questo punto gli inglesi ci credono ed a nove minuti dal termine è il solito Cristiano Ronaldo a chiudere la rimonta e regalare tre punti fondamentali in chiave qualificazione alla squadra di Manchester.

Grazie a questa vittoria il Manchester vola a 6 punti mentre l’Atalanta resta a 4 e viene raggiunta dal Villarreal, vincitore sullo Young Boys.