Dembelé, addio Barcellona e sì ai ‘bianconeri’: proposta milionaria

Ousemane Dembelé può dire addio al Barcellona e approdare ai ‘bianconeri’: dalla Francia sono sicuri, c’è la proposta milionaria

Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno del 2022, Ousemane Dembelé è uno dei profili che fa più gola sul mercato europeo. Il Barcellona gli aveva imposto un ultimatum per rispondere alle proposte di rinnovo recapitategli, ma dall’entourage del calciatore non sembra essere giunta alcuna risposta. Un segnale incoraggiante per le inseguitrici dell’ex Dortmund, che sperano in un colpo di lusso a zero.

Tra queste, c’è anche la Juventus: i bianconeri non hanno mai nascosto il proprio interesse per l’esterno francese, ma la concorrenza si preannuncia spietata. Dalla Premier League, sono diversi i club che sono sulle tracce di Dembelé (il Manchester United, ad esempio) e a questa lista appare essersi iscritto un altro estimatore: il Newcastle.

Dalla Francia: Dembelé verso il Newcastle? C’è la proposta milionaria

Una stima che, secondo ‘FootMercato’, sembra essersi già tramutata in offerta: il Newcastle avrebbe fatto recapitare una proposta da 15 milioni di euro netti stagione al suo entourage (Dembelé, attualmente, ne percepisce ‘soltanto’ 10 al Barcellona), con a margine un ricco bonus alla firma di altrettanti 15 milioni.

Cifre da sceicco, o meglio, da principe saudita: il Newcastle appare disposto a fare sul serio per il giovane talento della Francia, individuato dalla nuova dirigenza come il punto su cui innestare il nuovo (e dispendioso) ciclo dei magpies. E dallo stesso Dembelé, ribadisce ‘FootMercato’, non arriverebbero segnali di chiusura. Nel frattempo, le inseguitrici restano alla finestra: Juventus compresa.