La Juventus ha già stabilito la priorità per il centrocampo del futuro

Tra campionato e Champions League, la Juventus programma già il futuro: ecco la nuova priorità per il centrocampo bianconero

Per anni, è stato il punto di forza della Juventus. Adesso, è un reparto che ha bisogno ancora di un paio di rinforzi. Il centrocampo dei bianconeri non è più quello delle due finali di Champions League, seppur la qualità (almeno in potenziale) non manchi. Locatelli, Arthur e McKennie hanno ancora molto margine per migliorare, anche se Allegri starebbe continuando a chiedere una mano alla dirigenza, per migliorare la sua Juventus in quella zona del campo. Una mano che può (e deve) arrivare dal mercato, magari già dalla prossima sessione di gennaio. Tra Serie A e Champions, i bianconeri programmano il futuro e hanno messo ormai gli occhi sul nuovo ragazzo prodigio del calcio europeo: Aurelien Tchouameni.

Juventus, la priorità sul mercato si chiama Tchouameni: le ultime

Giovane, di talento e dal futuro assicurato. E quel paragone con Paul Pogba che tanto piace ai suoi estimatori. Aurelien Tchouameni è uno dei volti più interessanti della next-gen della Nazionale francese, nonché desiderio di mercato numero uno per la Juventus. Secondo ‘Tuttosport’, i bianconeri sarebbero tornati alla carica per il centrocampista del Monaco, dopo il rifiuto incassato in estate: Cherubini avrebbe intensificato i contatti con il Principato per anticipare la concorrenza di Chelsea e Real Madrid, da sempre interessate al calciatore. Tchouameni rappresenterebbe, ad oggi, la priorità per il centrocampo bianconero del futuro.