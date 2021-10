Allegri furibondo, Kulusevski spiega il perchè: “Molto male nel…”

Dejan Kulusevski, autore del gol della vittoria, ha parlato ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’ nel post-partita di Zenit-Juventus.

Dejan Kulusevski ha segnato il gol della vittoria per la Juventus contro lo Zenit a San Pietroburgo. Nel post-partita ha parlato ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, dimostrandosi contento della vittoria ma soprattutto della prima rete trovata in Champions League e nel corso di questa nuova stagione. Ecco le parole dell’ala destra del club bianconero, classe 2000.

Ecco le parole di Kulusevski nel post partita di Zenit-Juve

Ecco le dichiarazioni di Kulusevski: “Ho visto andare il pallone quasi sul palo e avevo paira che non entrava. Quando è entrato mi sono sentito molto meglio. Un gol importante per me perché il primo della stagione e in Champions. Ho provato a fare la differenza, all’inizio non ci sono riuscito. Era molto difficile giocare ma poi sono stato pronto al momento giusto“.

Sulla reazione di Massimiliano Allegri che si è mostrato furibondo sul finale: “Dobbiamo gestirla meglio. Perdiamo la palla troppo facilmente, primo e secondo tempo abbiamo giocato molto male. Ma è una forza grandissima vincere anche quando giochi male“.