“Offesa la società”: Lotito Irritato, sospensione immediata

Tolleranza zero del presidente della Lazio Lotito nei confronti di Bernabé, l’addestratore dell’aquila Olimpia.

“Atteggiamenti che offendono la società, i tifosi e i valori ai quali la comunità si ispira”. Tolleranza zero della Lazio nei confronti di Juan Bernabé, l’addestratore dell’aquila Olimpia dopo quanto accaduto allo stadio “Olimpico” poco prima della partita con l’Inter. L’uomo ad un certo momento è passato davanti ad alcuni tifosi biancocelesti presenti nella tribuna Tevere. Con loro, per qualche secondo, ha inneggiato a loro Benito Mussolini facendo il saluto romano. Un gesto ripreso in un video, divenuto nel giro di poco tempo virale.

Lazio, Lotito ha sospeso l’addestratore dell’aquila Olimpia

Da qui l’intervento della società, che “ha inviato nelle scorse settimane una lettera ai fornitori per richiamarli al rispetto del Codice Etico in vigore ed in particolare ad un comportamento pienamente rispettoso dei principi. Ai quali si è sempre ispirata l’attività della Società, sia nel campo sportivo che nei rapporti ordinari”. Particolare attenzione, spiega il club attraverso una nota, “è stata sempre posta sul divieto assoluto di procedere ad azioni e comportamenti di qualunque genere discriminatori sotto tutti i profili tutelati dall’art. 3 della Costituzione”.

Ecco perché “appresa l’esistenza del video che ritrae Juan Bernabè (non tesserato e dipendente di una società esterna alla Lazio), sono stati presi provvedimenti nei confronti della società finalizzati all’immediata sospensione dal servizio della persona interessata e all’eventuale risoluzione dei contratti in essere”. Il 52enne ricopriva l’incarico dalla stagione 2010/2011: ora la sua esperienza in biancoceleste si è chiusa nel peggiore dei modi.