Sta per iniziare Zenit-Juventus, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 21:00.

I bianconeri di Massimiliano Allegri sono primi nel girone H: i quattro gol fatti e le zero reti subite hanno galvanizzato i piemontesi. Anche questa sera l’obiettivo è la vittoria per mantenere la testa della classifica. Alle ore 21:00 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, Allegri vuole dare continuità al cammino dei suoi dopo la vittoria contro il Malmoe ed il Chelsea. Lo Zenit, invece, a quota tre punti nel girone, ha vinto contro il Malmoe e perso 1-0 contro gli inglesi. In tutte le competizioni europee, la Juve non ha mai perso negli otto precedenti confronti contro squadre russe (7V, 1N), segnando 18 gol e subendone soltanto tre, anche se l’unico match in cui i bianconeri non hanno vinto è stato quello in casa dello Zenit del novembre 2008.

Zenit-Juventus, le formazioni ufficiali

ZENIT (4-3-3): Kritsyuk; Karavaev, Chistiakov, Lovren, Rakitskyy; Wendel, Barrios, Douglas Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho. Allenatore: Semak.

JUVE (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Morata, Chiesa. Allenatore: Allegri.