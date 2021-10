Non solo Jorginho: “Un altro italiano sul podio del Pallone d’Oro”

Il pronostico sul Pallone d’Oro: Jorginho tra i favoriti ma c’è chi crede che sul podio possa finire anche un altro italiano

Si avvicina il momento per il Pallone d’Oro: chi vincerà il premio attribuito da una giuria di giornalisti al miglior calciatore dell’anno? Qualche settimana fa sono stati svelati i nomi dei trenta finalisti con la presenza di cinque italiani: da Jorginho a Donnarumma, passando per Barella, Bonucci e Chiellini, tutti reduci dalla vittoria ad Euro 2020. Il centrocampista del Chelsea è quello che, stando alle previsioni, ha maggiori possibilità di lottare per il premio e dovrà vedersela con un fuoriclasse come Messi (vincitore della Coppa America), ma anche con bomber del calibro di Benzema e Lewandowski.

Pallone d’Oro, un altro italiano sul podio: non solo Jorginho

A parlare della lotta per il Pallone d’Oro è Antonio Felici, corrispondente italiano di France Football, rivista francese che è tra gli organizzatori del premio. Una previsione che vede Messi nel terzetto finale, insieme a Jorginho: “Dal mio punto di vista non può non esserci un giocatore come Jorginho – ha affermato a ‘persemprecalcio.it’ – che ha vinto da protagonista europei e Champions”.

Ma non soltanto Jorginho, perché nel terzetto che si contenderà il Pallone d’Oro potrebbe esserci anche un altro calciatore italiano: “Come terzo vedrei bene Mbappe, ma non posso escludere un secondo italiano. Un po’ come successo quando vinse Cannavaro nel 2006, giocandoselo con Buffon“. Un possibile podio in prevalenza azzurra, l’ipotesi avanzata, sperando che davvero Jorginho (o un altro italiano) riesca a riportare il premio nel nostro paese coronando un anno fantastico per lo sport made in Italy.