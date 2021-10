La strategia della Roma di Mourinho per ‘salvare’ Zaniolo

Roma, le ultime sull’infortunio di Zaniolo sono rassicuranti ma serve prudenza: tutte le gare che salterà l’attaccante giallorosso.

Dopo il grande spavento, finalmente un sospiro di sollievo. Nicolò Zaniolo sta bene. L’attaccante della Roma aveva fatto preoccupare José Mourinho ed i tifosi nella sfida di Serie A contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Gli esami clinici a cui è stato sottoposto il calciatore nelle ore successive al match di campionato hanno escluso lesioni al ginocchio sinistro. Una notizia decisamente positiva vista la preoccupazione di molti.

Roma, infortunio Zaniolo: le ultime

Le condizioni fisiche del ragazzo sono buone, ma bisognerà muoversi con prudenza. Zaniolo spinge per tornare subito a disposizione e per provare a giocare già nel prossimo turno contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Lo staff medico giallorosso, però, come riferisce ‘Sky Sport’, ha invitato il calciatore alla prudenza. Inutile affrettare i tempi, dunque. Zaniolo salterà, per forza di cose, il match contro gli azzurri; resta in dubbio la sua presenza anche contro il Cagliari. Più comprensibile, invece, ipotizzare un ritorno in campo per la sfida contro il Milan programmata il prossimo 31 ottobre allo stadio Olimpico di Roma.