Roma, hai visto? “Se ne va al club più ricco del mondo”

Dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione: avviati i primi contatti tra l’ex Roma Fonseca e il ricchissimo Newcastle.

Il club attualmente più ricco al mondo, da pochissimo acquistato dal ricco fondo arabo Pif, è in cerca di allenatore. Dopo alcune indiscrezioni, che davano Antonio Conte come possibile nuovo tecnico della squadra, da qualche ora è spuntato un altro nome, non poi totalmente nuovo. Secondo il ‘Guardian’, infatti, Paulo Fonseca, rimasto svincolato dopo la scorsa stagione alla Roma, potrebbe approdare presto in Premier League. Sarebbero stati infatti avviati i primi contatti tra il portoghese e il Newcastle.

Fonseca al Newcastle: il trasferimento dell’ex Roma ora potrebbe concretizzarsi

Il Newcastle e Paulo Fonseca erano già entrati in contatto nel corso di quest’estate ma il trasferimento non si era concretizzato. Il portoghese, rimasto svincolato dopo l’esperienza vissuta alla Roma, ora però potrebbe davvero raggiungere la Premier League.

Steve Bruce è stato infatti esonerato dalla nuova ricchissima proprietà araba, che ora vuole puntare a grandi obiettivi. Dall’Inghilterra, quindi, il ‘Guardian’ parla di contatti ormai più che avanzati tra il tecnico e il club. Si attendono le prossime ore per capire se la trattativa effettivamente si concretizzerà.