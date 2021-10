Zenit-Juventus, la mossa last minute di Allegri: le ultime novità

Tutto pronto per la sfida di Champions League tra Zenit-Juventus, match valido per la 3^ giornata della massima competizione Europea. Allegri sarebbe pronto a una mini rivoluzione tattica

La Juventus si prepara alla sfida contro lo Zenit per cercare di portare a casa il terzo successo consecutivo nelle prime tre giornata di Champions League e ipotecare la qualificazione ai prossimi ottavi di finale. Il tecnico bianconero recupererà De Ligt: il centrale olandese si allenato regolarmente nell’ultima rifinitura e sarà a completa disposizione del tecnico bianconero.

Occhio, però, alla possibile novità di modulo. Allegri potrebbe passare dal 4-4-2 al 4-3-3 con Bernardeschi e Chiesa esterni d’attacco a supporto di Morata. Solo panchina per Kean e Kulusevski. Panchina anche per Rugani, il quale sarebbe potuto partire titolare in caso di forfait di De Ligt.

Zenit-Juventus, le probabili formazioni: Arthur e McKennie titolare, out Bentancur

Come accennato, Allegri recupererà De Ligt, ma potrebbe rivoluzionare il centrocampo affidandosi a Locatelli in cabina di regia con Arthur e McKennie ai sui lati. Occasione dal primo minuto per il centrocampista brasiliano e la mezz’ala texana, a caccia di riscatto dopo un inizio di stagione deludente. Solo panchina per Bentancur: Allegri gli concederà un turno di riposto. Ecco le probabili formazione della sfida tra Zenit-Juventus:

ZENIT (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho. Allenatore: Semak.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Arthur, McKennie; Bernardeschi, Morata, Chiesa. Allenatore: Allegri.