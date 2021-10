Zenit-Juventus, la decisione di Allegri che sorprende i tifosi

Allegri sorprende i tifosi in vista del match di Champions League contro lo Zenit. Cuadrado siederà in panchina: al suo posto scalpita McKennie.

Manca poco al fischio di inizio del match di Champions League tra Zenit e Juventus. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, è da diversi giorni al lavoro per preparare il match. Le ultime di formazione giungono direttamente da ‘La Gazzetta dello Sport’ che racconta le novità nell’undici titolare del club piemontese in vista dell’impegno europeo contro la formazione russa.

Zenit-Juventus, probabile formazione di Allegri

Il match di questa sera è valevole per la terza giornata della fase a gironi del gruppo H di Champions League 2021/2022. Con i bianconeri in testa al girone a quota sei punti, Allegri potrebbe far ruotare qualche elemento.

Uno degli indiziati alla panchina sembrerebbe essere Juan Cuadrado. L’esterno bianconero difficilmente partirà titolare. Al suo posto è pronto Weston McKennie, pronto ad una maglia da titolare diciotto giorni dopo l’ultima volta. La linea difensiva a quattro dei bianconeri sarà composta, a questo punto, da Danilo, Bonucci, de Ligt ed Alex Sandro.