Rinnovo Insigne, l’annuncio di Giuntoli chiarisce la situazione

Nel pre partita del match contro il Legia il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha dato una buona notizia sul futuro di Insigne.

E’ un tormentone che va avanti da mesi e sembra destinato a durare fino a fine stagione. Il Negli ultimi giorni sono tornati nuovi rumors sul futuro del capitano del Napoli Lorenzo Insigne e nel pre partita del match di Europa League Napoli-Legia Varsavia Cristiano Giuntoli ha parlato della situazione.

Il direttore sportivo azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport chiarendo cosi la situazione del capitano: “Il club ha i suoi parametri ed anche lui ha i suoi, ma vogliamo che resti. Lui è napoletano e vuole restare, stiamo parlando con il suo agente”

Napoli, le parole di Giuntoli su Insigne e l’incontro con l’Inter

Nel corso dell’intervista Giuntoli ha parlato anche dell’incontro tra l’agente di Insigne Vincenzo Pisacane e l’Inter. Pisacane è però anche l’agente del difensore nerazzurro Danilo D’Ambrosio. A riguardo ha commentato:

“Incontro con l’Inter? Non ci faremo turbare da certi discorsi, se l’agente avrà parlato con l’Inter lo avrà fatto per parlare d’altro altrimenti lo avrebbero fatto in maniera più delicata”