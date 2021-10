Roma, che umiliazione in Norvegia. Solo pareggio per la Lazio

Nuova sconfitta per la Roma di Jose Mourinho che, piena di riserve, perde clamorosamente in Norvegia.

Clamorosa disfatta della Roma nella gelida ma di certo non impossibile trasferta in Norvegia. La squadra di Mourinho, reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juve, crolla sotto i colpi del Bodo Glimt, cedendo addirittura per 5 a 1.

I padroni di casa partono forte e vanno subito a segno nel primo quarto d’ora con Botheim e Berg. La Roma prova a reagire e prima dell’intervallo va a segno con lo spagnolo Carles Perez. All’intervallo un infuriato Mourinho cambia tutto, realizza tre cambi ma la situazione non cambia.

Roma, il Bodo Glimt si scatena. Pari per la Lazio

Entrano Mkhytarian, Abraham e Pellegrini ma la situazione non cambia ed i giallorossi crollano totalmente. Il Bodo Glimt va a segno a ripetizione e realizza addirittura 4 reti nella ripresa con Botheim sugli scudi autore di una tripletta.

Finisce in parità invece la Lazio che non va oltre lo 0 a 0 casalingo contro il Marsiglia. I biancocelesti ci provano sino alla fine ma si fermano davanti ad un grande Pau Lopez.