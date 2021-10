“Inguardabile”: Ronaldo, attacco a sorpresa nonostante il gol decisivo

Cristiano Ronaldo ha deciso la sfida tra Manchester United e Atalanta ma il gol non gli risparmia le critiche: “Inguardabile”

Nel segno di Cristiano Ronaldo. E’ suo il gol che ha permesso al Manchester United di battere l’Atalanta dopo che i Red Devils erano riusciti a rimontare lo 0-2 del primo tempo. Una rete che è arrivata al termine di un match in cui CR7 non aveva certo brillato, ottimamente bloccato dalla retroguardia atalantina, soprattutto con Demiral fin quando è rimasto in campo. Il portoghese però è riuscito a mettere il suo sigillo all’importante vittoria della squadra di Solskjaer che allontana così i fantasmi di una crisi che in Premier ha portato la squadra lontana dalla vetta. Il gol vittoria non basta però per evitare le critiche a Cristiano Ronaldo: la sua prestazione durante tutti i novanta minuti è stata giudicata in maniera molto negativa.

Manchester United-Atalanta, Ronaldo stroncato dalla Gazzetta

Così il giudizio presente nelle pagelle della ‘Gazzetta dello Sport’ è molto duro. Nel sottotitolo si legge che “Ronaldo è inguardabile” anche se segna la rete del 3-2. Proprio il gol che gli evita l’insufficienza e gli consente di strappare un sei in pagella.

Il giudizio però resta pesantemente negativo. Andando a leggere, infatti, nelle pagelle si parla di una “partita ai limiti del penoso per l’ex juventino fino al gol finale”. Una prestazione che porta la rosea a scrivere anche “una volta per tutte va ribadito: gli anni passano anche per lui”.