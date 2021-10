Demiral-Ronaldo, che sfida tra gli ex: dalla spallata al gol

È da poco cominciato il secondo tempo di Manchester United-Atalanta, sfida di Champions ma anche tra gli ex Demiral-Ronaldo.

È in corso in questi minuti il secondo tempo di Manchester United-Atalanta. Una sfida che per il momento vede la Dea comandare nel Girone F di Champions League. Ora, quindi, per Gasperini e i suoi è fondamentale mantenere i nervi sardi e riuscire nell’impresa all’Old Trafford. Specialmente dopo aver subito, al 53′, il gol di Marcus Rashford. Oltre a sfidarsi due squadre, però, questa sera, almeno nel corso del primo tempo, si sono sfidati anche due giocatori, ex Juventus. Da un lato Merih Demiral, autore di un ottimo primo tempo, dall’altro Cristiano Ronaldo.

Sfida Demiral-Ronaldo: il difensore dell’Atalanta vince i contrasti e ha la meglio

Merih Demiral, che purtroppo ha dovuto lasciare il campo alla fine del primo tempo per un problema al flessore, ha durante la permanenza alla Juventus sempre dimostrato di stimare Cristiano Ronaldo. Eppure questa sera, da avversari, non ha concesso praticamente nulla al suo ex compagno di squadra. Specialmente in un’occasione in cui CR7 si è ritrovato davanti alla porta di Musso e il turco l’ha letteralmente ‘placcato’, con una spallata al limite del fallo, per evitare che il portoghese calciasse.

Una bella sfida, quindi, quella a cui si è potuto assistere, almeno fino a quando poi Gasperini non è stato costretto a sostituirlo facendo subentrare Lovato. Demiral ha lasciato il campo per infortunio, avendo comunque reso orgogliosi i nerazzurri, specialmente per il gol segnato al 29′ con un gran colpo di testa.