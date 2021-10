“Mi sono disperato”: Insigne, il retroscena e la svolta definitiva

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è tornato sul tema rinnovo dopo la vittoria in Europa League contro il Legia Varsavia.

E’ stata una serata magica per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il rigore sbagliato contro il Torino e gli ultimi rumors sui contatti con l’Inter avevano alimentato nuove polemiche attorno al capitano azzurro. Insigne ha lasciato tutto dietro ed ha trascinato gli azzurri alla vittoria nella delicata sfida di Europa League contro il Legia Varsavia.

Insigne ha segnato un grande gol che ha sbloccato la gara ed al termine del match ha rilasciato nuove sibilline dichiarazioni sul suo futuro.

Le parole di Insigne sulla questione rinnovo

Ai microfoni di Sky Sport nel post partita il capitano azzurro ha risposto senza problemi sulla questione rinnovo:

“Rinnovo? Per ora sto sereno, devo pensare solo al campo. Non posso e non devo fasciarmi la testa pensando ad altre cose, il mio agente sta parlando spesso con la società ed io devo pensare al campo e niente più. Dopo l’errore di domenica dal dischetto mi sono disperato e questo non va bene, da capitano è un brutto segnale per i miei compagni. Non deve più accadere, io sono il capitano e devo dare forza alla mia squadra”.