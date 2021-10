Milan-Napoli, pronto il duello per la nuova stella del calcio europeo

Il giovane talento del Brugge Charles De Ketelaere è finito nel mirino di diverse big europee. Sul giocatore anche Milan e Napoli.

In questa prima parte di stagione si è messa in luce la stella del giovane talento belga del Club Brugge Charles De Ketelaere. L’autore della rete della bandiera nella sconfitta per 2 a 1 di Nations League contro l’Italia è monitorato dai principali club italiani ed europei e in Italia sulle sue tracce ci sono Milan e Napoli.

Come riporta il portale belga Voetbal Primeur il calciatore ha stregato diversi club ed il suo futuro è segnato con il ventenne che dirà addio al Brugge al termine di questa stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan e Napoli ma non solo su De Ketelaere

Il giocatore ha attirato su di sè l’interesse di diversi club europei, il Milan pensa a lui per sostituire Zlatan Ibrahimovic mentre il Napoli osserva con attenzione quello che potrebbe essere uno tra i principali talenti europei.

LEGGI ANCHE >>> “Ora non lo direte più”: Mourinho indica i responsabili della sua peggior umiliazione

Attualmente il giocatore ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, ma da qui al termine della stagione potrebbe addirittura aumentare.