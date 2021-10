Serie A, infortunio in allenamento: “Interessamento dei legamenti”

La Fiorentina domenica affronterà il Cagliari di Mazzarri, ma tra i viola non ci sarà Pulgar che si è infortunato.

Dopo la sconfitta contro il Napoli prima della sosta, la Fiorentina ha perso anche contro il Venezia per 1-0 nel monday night dell’ottava giornata di campionato. La squadra di Italiano, per la prima volta in questo inizio di stagione, non ha fornito una gran prestazione contro i veneti.

I viola domenica giocheranno contro il Cagliari di Mazzarri, che domenica ha vinto la prima gara del suo campionato contro la Sampdoria. Per la Fiorentina sarà un match molto importante per cercare di restare nei piani alti della classifica, ma Italiano dovrà fare a meno del perno del suo centrocampo.

Fiorentina, distorsione alla caviglia per Pulgar in allenamento

Come riportato dalla stessa Fiorentina, Erick Pulgar ha riportato una distorsione alla caviglia che interessa anche i legamenti. Ecco il comunicato del club viola: “Pulgar, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore si è sottoposto in mattinata agli accertamenti del caso”.

La nota della Fiorentina continua: “Gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione di secondo grado con interessamento capsulo-ligamentoso. Pulgar ha già iniziato il percorso per recuperare dall’infortunio. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate nei prossimi giorni”. Brutta notizia per Italiano.