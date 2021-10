La vecchia conoscenza della Serie A che può soffiare la panchina a Conte

Una delle alternative del Newcastle per la successione di Bruce è Paulo Fonseca: il portoghese contende il posto a Conte e ad altri tecnici

La prima mossa della nuova proprietà del Newcastle è arrivata, ora si attende però la seconda che potrebbe richiedere alcuni giorni. I ‘Magpies’ hanno esonerato l’allenatore Steve Bruce che come buonuscita ha ricevuto circa 10 milioni di euro. La corsa per la sua sostituzione è appena cominciata e non sembra essere destinata a risolversi velocemente. Tra i candidati però c’è anche un ‘italiano’.

Newcastle, cercasi nuovo allenatore: nella lista c’è anche il portoghese ex Roma Paulo Fonseca

Per la successione di Bruce secondo il giornalista Fabrizio Romano ci sarebbe anche l’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca, attualmente svincolato. Il portoghese dopo il suo addio ai giallorossi è stato vicino alla panchina del Tottenham ma poi non se n’è fatto nulla. Ora ripartirebbe volentieri dal Newcastle, squadra che con la nuova proprietà appare destinata a rinnovare le proprie ambizioni con l’ingresso della proprietà legata al fondo Pif.

Fonseca però non è l’unico nome al vaglio della società bianconera. Secondo Romano, infatti, sarebbero vari i nomi candidati a raccogliere il testimone di Bruce e con cui il Newcastle ha già avviato i colloqui preliminari. La scelta non dovrebbe arrivare in tempi rapidissimi. I ‘Magpies’ sono al lavoro per piazzare questo primo tassello verso il completo restyling. Una delle alternative è rappresentata anche da Antonio Conte. Un profilo che fa gola agli sceicchi.

I bianconeri fino a questo momento non hanno mai vinto. In Premier League, il Newcastle ha collezionato soltanto tre punti frutto di tre pareggi. Un bottino che ha collocato la formazione in penultima posizione, davanti soltanto al Norwich. La strada per la salvezza tuttavia non è compromessa. La quartultima posizione, ora occupata dal Leeds, è distante soltanto tre lunghezze. I ‘Magpies’, è lecito attendersi, faranno investimenti sul mercato di gennaio per potenziare la squadra.