Icardi, Wanda esplode sui social: insulti e risposta a ‘China’ Suarez

Continua la telenovela sul ‘triangolo amoroso’ che si è venuto a creare tra Wanda Nara, Icardi e ‘China’ Suarez.

Dopo le ultime dichiarazioni, divulgate da ‘China’ Suarez tramite il proprio profilo ‘Instagram’, arriva la risposta al veleno di Wanda Nara. La moglie dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, ha infatti a sua volta risposto alla modella e attrice argentina, tramite il proprio profilo ‘Instagram’. L’insulto pesante non è passato di certo inosservato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La risposta ‘al veleno’ di Wanda Nara alle dichiarazioni della Suarez

Wanda Nara, come già avvenuto in altre occasioni, anche questa volta non le ha mandate a dire e soprattutto ha risposto alle dichiarazioni della Suarez in modo a dir poco pungente. Subito dopo la pubblicazione di alcune stories di spiegazioni su ‘Instagram’ da quella che, in tutta questa bomba mediatica, assumerebbe su di sé il ruolo dell’amante, immediata è infatti arrivata la risposta della moglie e agente di Icardi.

LEGGI ANCHE >>> “Non sono stata io, mi sono fidata”: Wanda e Icardi, la risposta infuocata di ‘China’ Suarez

Ecco perciò le parole scritte dalla Nara: “Della mia famiglia mi prendo cura io. Delle putt***, la vita stessa… (Foto degli ultimi tre mesi) che sono state pubblicate”. Una risposta quindi diretta e dura da digerire, quella allegata a diverse foto che, appunto, ritraggono il calciatore, sua moglie e i loro amici più vicini sempre sorridenti e, almeno da quanto sembra, sereni.