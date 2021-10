“Non sono stata io, mi sono fidata”: Wanda e Icardi, la risposta infuocata di ‘China’ Suarez

‘China’ Suarez ha parlato, tramite il proprio profilo ‘Instagram’, di quanto accaduto con Mauro Icardi: “Non sono stata io, mi sono fidata”

María Eugenia Suárez Riveiro, conosciuta dai più come ‘China’ Suarez, è intervenuta, per la prima volta, sul vortice mediatico che l’ha coinvolta nella crisi scoppiata tra Mauro Icardi e Wanda Nara. La modella e attrice argentina ha voluto, infatti, dire la sua tramite diverse stories pubblicate sul proprio profilo ‘Instagram’. Oltre a dare la propria versione dei fatti, la 29enne ha voluto anche difendersi dalla ‘bomba’ scoppiata a causa di alcuni messaggi privati scambiati con l’attaccante argentino del PSG.

La vicenda Icardi-Wanda Nara continua: ecco le parole di ‘China’ Suarez

Queste le parole scritte sul proprio profilo ‘Instagram’ dalla Suarez: “Scrivo questa lettera per spegnere le bugie, i maltrattamenti e gli sguardi che cercano di costruire storie manipolate che mi rendono, ancora una volta, il capro espiatorio della violenza mediatica. Sono stata in silenzio per varie ragioni, le principali sono paura e inesperienza. Non sapevo come definire il livello di bugie e atrocità che si dicono in tv. Quello che sta accadendo ha una storia molto più grande alle sue spalle, e molte donne si sentiranno identificate. Mi sono relazionata con uomini ai quali ho sempre creduto: mi dicevano che erano separati o che si stavano separando, che non c’erano conflitti”.

“Vivo in questa situazione un infernale deja vu, nel quale pago di nuovo con la mia reputazione questioni che sono dell’ambito personale di qualsiasi donna. Mi risulta curioso che le donne non si rendono conto che gli insulti con i quali mi descrivono, sono gli stessi che la società intera ha usato e continua a usare per riferirsi a loro. Ciò che è accaduto non è iniziato per mia volontà, non l’ho alimentato e non l’ho provocato. Non sono stata io ad insistere e propiziare questa situazione. Ammetto la mia mancanza d’esperienza, ma non voglio prendermi il peso e la responsabilità dei comportamenti da conquistatori seriali che hanno imparato gli uomini e che dopo sanno nascondere molto bene”.

Ha concluso il discorso dichiarando: “Chi sta lucrando a spese mie, della mia vita personale e della mia carriera artistica sarà denunciato per aver diffuso informazioni false, maliziose e con l’obiettivo di generare violenza di genere mediatica nei miei confronti. Sono una donna che non ha più paura di far valere il suo diritto a vivere libera dai pregiudizi. Spero che tutto questo non serva solo come sfogo, ma anche come occasione per riflettere tra noi”.