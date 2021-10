“Mourinho aveva già usato questa scusa”: in Inghilterra attaccano il portoghese

Josè Mourinho e l’attacco alle seconde linee. Dall’Inghilterra è arrivato un attacco frontale all’allenatore portoghese.

Una disfatta difficile da digerire, e che ovviamente richiederà delle valutazioni da parte di tutto l’ambiente, ed in particolare dell’allenatore. La Roma è uscita con le ossa rotte dalla partita di Bodo, con i norvegesi che si sono imposti per 6-1 contro la squadra giallorossa. Un risultato clamoroso, soprattutto perchè la compagine capitolina rappresenta una delle favorite per la vittoria finale.

Un tema, quello della debacle in Norvegia, che chiaramente ha scosso anche l’animo dell’allenatore portoghese. Nel post partita l’allenatore si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti riguardanti soprattutto le seconde linee che hanno preso parte alla partita di oggi di Conference League, e che evidentemente non hanno rispettato quelle che erano le aspettative dello stesso Mourinho.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

“Aveva già usato questa scusa!”: attacco a Mourinho dall’Inghilterra

“Non ho mai nascosto che siamo una squadra con tanti limiti, abbiamo 12-13 giocatori e poi ci sono gli altri. Adesso nessuno voi mi dirà perchè giocano sempre gli stessi”, le parole molto amare di Mourinho. Un attacco, di fatto, a quelli che sono stati i giocatori scelti stasera e che evidentemente non hanno rispettato quelle che erano le aspettative del portoghese.

LEGGI ANCHE >>> “Ora non lo direte più”: Mourinho indica i responsabili della sua peggiore umiliazione

Parole che hanno fatto ovviamente anche il giro dei quotidiani esteri, ed anche in Inghilterra hanno preso atto di dichiarazioni che – provocano dal Regno Unito – Mourinho aveva già utilizzato. Colin Millar, giornalista del ‘Mirror’, ha riproposto delle dichiarazioni del portoghese ai tempi del Manchester United.

Era il 2008, al tempo i red devils – con Josè in panchina – persero la partita contro il Brighton, ed in campo cerano Rashford e Martial, giocatori che non ebbero sempre largo spazio con l’allenatore portoghese in panchina.

“‘Quel ragazzo non ha la possibilità di partire dall’inizo, l’altro è in panchina’. Adesso lo sapete perché“, le parole di Mourinho. “Nuovo club, lo stesso Mourinho”, ha poi denunciato il giornalista del ‘Mirror’, di fatto riproponendo le stesse dichiarazioni.