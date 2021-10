“Ora non lo direte più”: Mourinho indica i responsabili della sua peggiore umiliazione

Dopo il clamoroso ko in Norvegia il tecnico della Roma Josè Mourinho ha provato a spiegare in conferenza i problemi della squadra.

La trasferta europea in Norvegia si è trasformata in una vera e propria disfatta per la Roma di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha utilizzato una formazione sperimentale e questa scelta si è ritorta contro con i giallorossi che sono caduti per 6 a 1 contro il modesto Bodo Glimt. Il club capitolino era reduce dalla sconfitta contro la Juventus e domenica attende all’Olimpico il Napoli capolista.

Intervenuto in conferenza stampa Mourinho è apparso rassegnato ed ha ‘parzialmente’ attaccato la squadra di riserva: “Non ho mai nascosto che siamo una squadra con tanti limiti, abbiamo 12-13 giocatori e poi ci sono gli altri. Adesso nessuno voi mi dirà perchè giocano sempre gli stessi”.

Roma e l’avviso di Mourinho

Il tecnico ha gelato una parte della squadra affermando: “Se potessi giocare sempre con gli stessi, lo farei. Questo talvolta può risultare però un grosso rischio”

Poi il tecnico portoghese continua: “So che alcuni di noi hanno dei limiti, ma non mi aspettavo questa risposta. Ho deciso però io di schierare questa formazione e quindi la responsabilità è solo mia”.