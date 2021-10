“Imbarazzante”: Roma, tifosi furiosi dopo le scelte di Mourinho

La Roma di Mourinho non ha cominciato nel migliore dei modi la gara contro il Bodo/Glimt, subendo due gol nei primi minuti.

In questi minuti si sta disputando la terza giornata della fase a gironi sia della Conference League che dell’Europa League. Il Napoli giocherà questa sera contro il Legia Varsavia, mentre la Lazio e la Roma sta giocando adesso, rispettivamente, contro il Marsiglia e il Bodo/Glimt.

I biancocelesti stanno giocando all‘Olimpico contro i francesi in una sfida fondamentale per la qualificazione, invece la squadra di Mourinho sta perdendo in Norvegia per 2-1. L’inizio della Roma è stato sicuramente scioccante con due gol subiti nei primi venti minuti. Per i norvegesi hanno segnato Botheim e Berg.

La Roma inexistente. Mourinho básicamente les está diciendo a todos los que están en el campo la razón por la cual no juegan. — Roma de mi vida (@ParcerAsRoma) October 21, 2021

Il mio pensiero va a quei 400 tifosi della Roma che sono arrivati fino a lì per prendersi il freddo e basta — Valeria (@Vale96L) October 21, 2021

Forti le riserve della Roma — CEO of MT (@FrosteeCeo) October 21, 2021

Roma, inizio traumatico dei giallorossi contro il Bodo/Glimt

Dopo i due gol subiti, i giallorossi si sono svegliati ed hanno accorciato lo svantaggio grazie a Carles Perez. Mourinho contro il Bodo/Glimt ha schierato tante riserve che hanno giocato pochissimi minuti in questa fase iniziale di stagione. Ci sono solo due giocatori titolari negli undici che hanno iniziato la sfida: Rui Patricio ed Ibanez.

Sui social è iniziata subito la polemica sulle riserve della Roma. I giallorossi hanno perso domenica contro la Juventus e domenica giocheranno un altro big match con il Napoli. Mourinho ha scelto di far riposare molti titolari.