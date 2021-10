Sta per iniziare Bodo Glimt-Roma, gara di Conference League. Giallorossi in campo con una maglia speciale col vecchio stemma.

Tutto pronto per il match di Conference League Bodo Glimt-Roma. La gara è valevole per il terzo turno della fase a gironi del Gruppo C. La squadra di José Mourinho vola in Norvegia per affrontare la formazione di Kjetil Knutsen alle ore 18:45. Aveva annunciato un ampio turnover lo Special One e così effettivamente sarà. Saranno solo due i titolari: Rui Patricio ed Ibanez in difesa. Per il resto, torna Borja Mayoral dal primo minuto. L’attaccante sarà supportato da Carles Perez e Stephan El Shaarawy. Prima da titolare anche per l’americano Reynolds. Finisce in panchina l’attaccante Shomurodov. Ci sarà una novità: la Roma giocherà con la quarta maglia della stagione, presentata sul web nella giornata di ieri. L’elemento più interessante è la presenza del vecchio stemma.

Bodo Glimt-Roma, le formazioni ufficiali

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Naraden; Solbakken, Botheim, Pellegrino. Allenatore: Kjetil Knutsen.

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Villar, Darboe; Carles Perez, El Shaarawy; Mayoral. Allenatore: José Mourinho.