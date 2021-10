“Non esiste!”: Roma, rivelazione in diretta su Mourinho

La Roma sta giocando in questi minuti contro il Bodo/Glimt e prima del match Tiago Pinto è stato intervistato da Sky Sport.

Dopo la sconfitta, e le conseguenti polemiche su Orsato, contro la Juventus di domenica sera per 1-0, la Roma sta sfidando i norvegesi del Bodo/Glimt, che stanno vincendo 1-0, per la terza giornata di Conference League. I giallorossi sono primi nel girone con ben 5 punti di vantaggio sul CSKA Sofia terzo.

Il Bodo/Glimt è secondo in classifica ed una vittoria questa sera sarebbe fondamentale per la Roma per il passaggio del turno. Tiago Pinto, general manager della società capitolina, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima dell’inizio del match ed ha risposto in maniera piccata:

Roma, Tiago Pinto: “Volete creare dei problemi tra me e Mourinho”

“E’ dal primo settembre che cercate di creare dei problemi tra me e Mourinho. Quando parla di profondità di rosa si riferisce al progetto che abbiamo iniziato e che vogliamo continuare. Ci siamo confrontati sulla parola ‘tempo’ ed abbiamo la stessa opinione. Siamo una famiglia, così come ha detto Mourinho“.

Tiago Pinto ha poi concluso il suo intervento: “Juventus od Inter hanno dei progetti diversi. Non si possono fare dei paragoni con squadre che hanno l’obiettivo di vincere o lo Scudetto o la Champions League. Con tutto il rispetto per il vostro lavoro, fate sempre la stessa domanda per creare delle divergenze che non esistono”.