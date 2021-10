Sky, Dazn o TV8? Dove vedere le partite di Lazio, Napoli e Roma

Dove vedere le partite di Lazio, Napoli e Roma in Europa League e Conference League: Sky, Dazn o TV8, tutte le informazioni

E’ il giorno delle gare di Europa League e Conference League. Lazio, Napoli e Roma scenderanno in campo nelle due competizioni europee meno prestigiose. Si parte nel pomeriggio con la squadra di Sarri che ospita il Marsiglia alle 18.45: i biancocelesti, reduci dal successo contro l’Inter in campionato, hanno tre punti in Europa League dopo la sconfitta contro il Galatasaray e il successo contro la Lokomotiv Mosca. Vincere sarebbe importante in ottica primo posto nel girone, l’unico che assicura il passaggio agli ottavi di finale (formula cambiata quest’anno con le seconde che vanno agli spareggi con le squadre che retrocedono dalla Champions). La partita sarà trasmessa per gli abbonati su Sky e Dazn.

Napoli-Legia Varsavia, dove vederla in tv

Alle 21 toccherà al Napoli contro il Legia Varsavia, capolista a sorpresa del girone con sei punti in due partite. Per gli azzurri di Spalletti una gara da dentro o fuori: non vincere significherebbe compromettere la corsa al primo posto considerato che i partenopei sono al momento ultimi del girone con un punto soltanto in due partite. Il tecnico toscano si affida a Mertens per scardinare la difesa polacca. Napoli-Legia Varsavia sarà visibile su Sky e Dazn per gli abbonati ma anche in chiaro su TV8.

Bodo-Roma, dove vederla: Sky o Dazn?

Dall’Europa League alla Conference League con Bodo/Glimt-Roma. Mourinho va a caccia del terzo successo europeo in Norvegia ma terrà a riposo diversi titolari in vista del match di domenica contro il Napoli.

La gara dei giallorossi sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky alle ore 18.45. Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN per gli abbonati.