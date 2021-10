“Ha problemi, sarà out”: Spalletti gela i tifosi del Napoli

In conferenza stampa, Spalletti gela i tifosi del Napoli e aggiorna tutti sulle condizioni del big azzurro: “Ha problemi, sarà out”

“Domani, sarà decisiva. Se non faremo risultato, mettiamo a rischio la nostra stessa qualificazione”: è stato chiarissimo Luciano Spalletti, che in conferenza stampa ha presentato il match tra il suo Napoli ed il Legia Varsavia. La gara del Maradona sarà fondamentale per il cammino in Europa League degli azzurri, seppur il tecnico di Certaldo sia costretto a dare un occhio anche alla prossima di campionato, contro la Roma.

Due appuntamenti dal sapore del grande evento, dove il Napoli proverà a centellinare le energie. Soprattutto, viste le assenze (potenzialmente pesanti) che possono ancora generarsi nell’organico di Spalletti. Su tutti, quella di Piotr Zielinski, che ieri ha accusato un piccolo risentimento muscolare e che è in forte rischio per le prossime gare degli azzurri.

“Ha problemi, sarà out”: Spalletti fa chiarezza su Zielinski

Di qui, Spalletti ha fatto chiarezza su Zielinski in conferenza stampa: “Per fortuna ho una rosa ampia e piena di calciatori di livello. E questo ci permetterà di sopperire al problemino di Piotr, che domani non sarà della partita. Ha dei problemi fisici, sarà out contro il Legia Varsavia per precauzione. A Roma, invece, ci sarà. Abbiamo tanti elementi, come Mertens, Demme e Lobotka che ci danno la sensazione di avere più titolari. E questo fa la differenza nella lunghezza del campionato”.