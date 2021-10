Tegola Lukaku, lungo stop per l’attaccante del Chelsea di Tuchel

Tegola per il Chelsea e per Romelu Lukaku. L’attaccante belga si è infortunato contro il Malmoe e dovrà restare fermo almeno un mese.

Romelu Lukaku è arrivato al Chelsea come gran colpo dell’estate, ma il ritorno in Premier League per l’attaccante belga è più difficile del previsto. Dopo le critiche per un inizio non certo esaltante alla corte di Tuchel l’ex calciatore dell’Inter è costretto ora a fermarsi.

In occasione del match di Champions League contro il Malmoe Lukaku si è conquistato nel primo tempo il tiro dal dischetto, ma è stato costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia. Secondo quanto riporta The Sun per i Blues si tratta di un infortunio tutt’altro che lieve.

Chelsea, lungo stop per Lukaku che salta la Juventus

Il tecnico tedesco Thomas Tuchel dovrà fare a meno del forte centravanti per circa un mese ed in questo modo Romelu sarà costretto a saltare il ritorno di Champions League che vedrà i campioni d’Europa opposti alla Juventus.

Lukaku è reduce da una stagione straordinaria in maglia nerazzurra, stagione che finora non sta ripetendo in Premier e sicuramente questo infortunio non fa altro che pregiudicare la sua annata.