“In Italia non può nessuno”: Marotta spaventa i tifosi dell’Inter

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato della questione dei rinnovi ed ha fatto chiarezza sulla situazione del club.

E’ stata un’estate particolare quella per l’Inter e per i suoi dirigenti. Dopo aver festeggiato il titolo di campioni d’Italia la società nerazzurra è stata letteralmente travolta ed ha perso in pochi mesi Antonio Conte, il tecnico che ha riportato lo scudetto a Milano e due stelle del calibro di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera:

“Negli ultimi 5 anni Zhang ha investito un miliardo di euro ed il nostro principale azionista ha grande passione. Ormai però non sono consentiti investimenti rilevanti e 75 milioni per un giocatore, come nell’affare Lukaku, non potrei mai investirli”.

Inter, le parole di Marotta sul futuro

Ci sono diversi giocatori in scadenza nel 2022 e nel 2023 ed in casa Inter c’è paura che qualche top player possa dire addio. A riguardo Marotta ha commentato:

“Se arrivano offerte per i top player? Decide il giocatore, la volontà del calciatore è determinante. Il problema non è vendere, ma comprare bene ed attualmente nessuno in Italia può garantire un grosso stipendio”.