Correa cerca spazio, le mosse di Inzaghi e la possibile variante tattica

Correa rincorre un ruolo da titolare nel tema tattico offensivo dell’Inter. L’attaccante argentino proverà a convincere Inzaghi a puntare forte su di lui in vista della seconda parte di stagione

Dopo un inizio di stagione esaltante, Correa sembrerebbe essere precipitato nel dimenticatoio, complice anche l’ottimo impatto stagionale di Dzeko e Lautaro Martinez. L’ex Lazio proverà a convincere Inzaghi a puntare su di lui con costanza e continuità già dalle prossime giornate di campionato. Non è escluso che il tecnico nerazzurro possa valutare alcune varianti tattiche.

Difficilmente Correa potrebbe occupare il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, ma non è escluso che, una volta raggiunto un equilibrio totale, Inzaghi possa valutare l’idea di inserire Correa nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia Dzeko-Lautaro Martinez. Un’idea tattica che potrebbe essere messa in atto, almeno inizialmente, in alcune partite dove l’Inter sarà costretta a risalire la china e puntare alla rimonta.

Correa titolare: la nuova variante offensiva dell’Inter di Inzaghi

Correa più Dzeko e Lautaro Martinez: potrebbe essere questa la super soluzione offensiva di Inzaghi, da mettere in atto, però, solamente con il contagocce. Prima del via libera definitiva a questo tipo di soluzione a trazione anteriore, i nerazzurri dovranno acquisire solidità ed equilibrio in maniera armonica e totale.

Quindi, almeno per il momento, sarà complicato vedere l’Inter schierata con il tridente. Tuttavia Correa proverà a convincere Inzaghi a puntare su di lui in maniera costante e con continuità sia dal primo minuto, sia a gara in corso.