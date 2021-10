Dzeko-Lukaku, l’ex Materazzi non ha dubbi: la critica al centravanti

Dzeko, Lukaku e la ‘sua’ vecchia e amata Inter: Marco Materazzi non si trattiene ai microfoni della ‘Gazzetta’ e critica il bomber

A secco dal oltre un mese con la maglia del Chelsea, il ritorno in Premier League di Romelu Lukaku non sta proseguendo come in molti si attendevano. Il belga era partito forte, salvo poi fermarsi alla sua quarta rete stagionale, lo scorso 14 settembre contro lo Zenit di San Pietroburgo, ma adesso è fermo ad uno score fin troppo risicato per l’investimento compiuto dai Blues, lo scorso agosto.

Numeri del tutto imparagonabili, invece, a quelli di Edin Dzeko: il bosniaco ha ereditato (nello scetticismo generale) il ruolo di Lukaku all’Inter, raccogliendo e mettendo a segno prestazioni da vero top player. Dopo le prime undici partite in stagione, l’ex Roma ha già timbrato il cartellino sette reti, confezionando a margine anche tre assist per i suoi compagni di reparto.

Lukaku e la stoccata di Materazzi: “Dzeko fa la differenza in qualsiasi campionato”

Sul paragone Dzeko-Lukaku, si è soffermato anche l’ex Inter, Marco Materazzi, nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sarà anche un fenomeno, ma Romelu faceva la differenza soltanto in Serie A. Edin, invece, ha caratteristiche diverse ed è in grado di fare la differenza in qualsiasi campionato, anche in Inghilterra o in Spagna. Poi è chiaro, alla sua età non puoi prenderlo e metterlo in campo per giocare in contropiede. Lo ricordo bene, però, ai tempi del Wolfsburg: era in grado di fare reparto da solo”.