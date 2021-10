“Avrei abbandonato lo stadio”: la pesante accusa di Materazzi a Cuadrado

Marco Materazzi ‘carica’ l’ambiente nerazzurro in vista di Inter-Juventus e rifila la stoccata a Cuadrado: le parole dell’ex difensore

In campo da giocatore e fuori da opinionista, Marco Materazzi non ha mai avuto paura di entrare a gamba tesa. In una lunga intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex difensore nerazzurro ha caricato l’ambiente meneghina a 48 ore dalla super-sfida tra la ‘sua’ Inter e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Tanti i temi toccati dall’ex difensore della Nazionale, che non è andato giù leggero nei confronti degli storici e ‘odiati’ rivali di sempre. Dopotutto, tra Materazzi e la ‘Vecchia Signora’ non è mai corso buon sangue, con l’ex Inter che riuscì a bersagliare i bianconeri anche dal palco del Bernabeu, a triplete appena raggiunto.

“Avrei abbandonato lo stadio”, Materazzi e l’accusa a Cuadrado

Stavolta, nel mirino di ‘Matrix’ c’è il bianconero Juan Cuadrado, con un’accusa che pone (negativamente) l’ex Fiorentina e Chelsea sotto i riflettori: “Speriamo che, domenica, non si tuffi… Il colombiano, ormai, è una garanzia. L’arbitro non dovrà abboccare”. Di qui, Materazzi torna al tanto contestato episodio della scorsa stagione, con Perisic protagonista: “Fossi stato in lui, dopo un rigore concesso in quella maniera, avrei abbandonato subito lo stadio, senza neanche fare la doccia”.