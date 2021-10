Inter, esulta Inzaghi: una grande notizia in vista della Juventus

Una buona notizia ha rallegrato gli animi in casa Inter. Simone Inzaghi, infatti, ha recuperato un elemento importante in vista del match contro la Juventus.

C’è grande fermento in casa Inter. La sfida che c’è alla porte contro la Juventus rappresenta uno spartiacque importante, soprattutto per quelli che sono gli equilibri nella parte alta della classifica. Ecco perchè sia Allegri che Inzaghi sperano di poter avere a disposizione la migliore formazione possibile per provare a scardinare la difesa avversaria.

Dopo la settimana di Champions, va da sé che in ogni compagine sarà necessario anche misurare le energie soprattutto degli elementi che sono scesi in campo in ambito europeo. I bianconeri hanno raccolto una vittoria importante contro lo Zenit, ed anche la squadra milanese è arrivata al successo contro lo Sheriff.

Inter, grande notizia per Inzaghi: Calhanoglu si allena col gruppo

In casa nerazzurra, tra l’altro, proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia importante che ovviamente fa esultare Simone Inzaghi in vista del prossimo match, di vitale importante sia per i nerazzurri che per la Juventus stessa. Nella giornata di oggi, infatti, sono arrivate novità considerevoli riguardo le condizioni di Hakan Calhanoglu.

Il giocatore turco, infatti, è rimasto out dai convocati per la sfida di Champions a causa di un problemino fisico che ha spinto lo stesso Inzaghi a tenerlo fuori. Ora, però, sembra che le cose siano decisamente cambiate: l’ex Milan, infatti, si è allenato regolarmente alla Pinetina con il gruppo, e dunque sarà arruolabile per il derby d’Italia.

Una notizia importante per Inzaghi, che potrà contare nuovamente su un giocatore che, dopo un avvio importante di campionato, è andato incontro ad un periodo di flessione dal quale lo stesso Calhanoglu spera di poter venire fuori nel minor tempo possibile. L’Inter, a conti fatti, ha davvero bisogno di lui.