Juve, ancora una brutta notizia per Dybala: ladri in azione a casa sua

Brutto episodio per l’attaccante della Juventus Paulo Dybala. Il giocatore era in Russia mentre i ladri lo derubavano a Torino.

Non è un periodo molto positivo per l’attaccante argentino della Juventus Paulo Dybala. Mentre il giocatore era impegnato insieme alla squadra nella trasferta russa contro lo Zenit i ladri hanno derubato il suo alloggio torinese, fortunatamente totalmente vuoto. Il colpo era studiato nei minimi dettagli e come riporta il Corriere della Sera non è bastato l’intervento della vigilanza per trovare i ladri.

Ancora non si conosce tutta l’entità del furto, ma il calciatore ha ‘perso’ una preziosa catena di orologi da collezione. Per il giocatore continua il periodo piuttosto buio.

Juventus, non solo il furto a Dybala

Non è la prima volta che un giocatore bianconero subisce un furto nella sua abitazione a Torino, ci sono stati diversi episodi in passato.

In passato nel 2017 l’italo-argentino Mauro German Camoranesi subi’ una rapina da 100 mila euro mentre Claudio Marchisio fu bloccato addirittura con una pistola in casa con la moglie e fu costretto a Vinovo a cedere gioielli e diversi beni preziosi.