Covid, nuovo comunicato della Juventus: è ufficiale

Juventus, buone notizie per Allegri in vista della super-sfida all’Inter: un big recupera in tempo per il weekend

Alle porte di un weekend tanto importante, quanto pesante, la Juventus di Allegri scalda i motori per la super-sfida all’Inter. I bianconeri sanno bene che, con una vittoria, si candiderebbero a pieno titolo per il carrozzone Scudetto, ricucendo già l’ampio margine che si era creato dai primi posti, dopo l’avvio problematico in campionato.

E il momento dei piemontesi suggerisce un cauto ottimismo, considerando le vittorie illustri maturate nell’ultimo periodo e i tanti rientri che, poco a poco, stanno rifocillando l’organico della Vecchia Signora. Tra questi, anche quello di Adrien Rabiot.

Juventus, riecco Rabiot: il francese torna a disposizione

“Adrien Rabiot ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

Questo il comunicato ufficiale con cui la Vecchia Signora ha annunciato la ritrovata negatività dell’ex Paris Saint-Germain al Covid-19. Il francese era risultato positivo in seguito all’ultima sosta per le Nazionali, in un presunto mini-focolaio che avrebbe coinvolto anche il milanista Theo Hernandez.

Adesso, Allegri può sorridere e valutare le condizioni di Rabiot già dalla rifinitura del sabato. Se un utilizzo dal primo minuto, ad oggi, appare difficile, il transalpino partirà dalla panchina nel prossimo match di San Siro, prendendo regolarmente parte ai convocati del tecnico bianconero.