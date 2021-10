Evra si racconta: l’ex Juve rivela al Times il suo doloroso segreto

Evra racconta un’esperienza dolorosa vissuta quando aveva appena 13 anni: la notizia che ha scioccato il mondo del calcio e non solo.

Patrice Evra, ex giocatore della Juventus, si è sempre presentato sereno e sorridente davanti alle telecamere o ai microfoni di chi, nel corso degli anni, ha avuto l’opportunità di intervistarlo. Eppure, quest’oggi ha parlato al ‘Times’ e ha svelato un ricordo doloroso riguardante la sua vita. Una notizia che ha scioccato il mondo del calcio e non solo. Vittima di un abuso a soli 13 anni, Evra ha adesso trovato tutto il suo coraggio per raccontare l’accaduto.

Le dichiarazioni di Evra: il segreto sulla sua vita che ha sconvolto tutti

A fine ottobre, Patrice Evra pubblicherà la sua autobiografia intitolata ‘I love this game’ e proprio di questo nuovo progetto ha parlato ai microfoni del ‘Times’. Per l’occasione ha anche rilasciato delle dichiarazioni molto pesanti su quanto vissuto quando aveva appena 13 anni: “È stato un momento difficile per me, mia mamma è uscita devastata da questa cosa. Devo ancora dirlo ad alcuni dei miei fratelli, sorelle e amici intimi”.

“Non voglio – ha continuato Evra – che le persone provino pietà. È una situazione difficile. Una madre non si aspetta certo di sentire dal proprio figlio un particolare del genere. È stato un grande shock per lei. Mi ha anche detto di non metterlo nel libro, ma le ho spiegato che l’ho fatto per gli altri ragazzi: mi ha capito”