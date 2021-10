Ligue 1 nel caos: partita posticipata per colpa dei tifosi, il motivo

La Francia del calcio cade nel caos: in Ligue 1, il match è stato costretto ad essere posticipato per colpa dei tifosi. Il motivo del rinvio

Caos nella Francia del football: in Ligue 1, è stato posticipato il calcio di inizio del match di questa sera, tra Saint-Etienne e Angers (anticipo dell’undicesima giornata del campionato transalpino). Il motivo è legato alle intemperanze del tifo di casa, colpevole di un fitto lancio di fumogeni che ha impedito all’arbitro Gautier di dare il via alle danze.

Un fitto lancio di fumogeni che nasce dal momento estremamente difficile che vive il club biancoverde. Dopo dieci giornate, il Saint-Etienne è ultimo in classifica ed è reduce da un ruolino di marcia che preoccupa i tifosi e che ne ha scatenato la cieca reazione, in vista del match contro l’Angers.

Ligue 1, i tifosi del Saint-Etienne costringono il match al rinvio: la situazione

Così, sin dalle prime fasi del riscaldamento, i tifosi del Saint-Etienne hanno dato vita alla propria protesta. Prima cori contro società, allenatore e calciatori, poi la pioggia di fumogeni. Il tutto è stato premeditato e organizzato nei minimi dettagli, come si è potuto leggere in un volantino fatto circolare in una delle due curve dello Stade Geoffroy-Guichard (reso pubblico da ‘RMC Sport’).

Al momento dell’ingresso in campo, il lancio di fumogeni ha costretto gli ufficiali di gara a rinviare il match alle 22.00 (causa anche i danni provocati al terreno di gioco e alla rete della porta sottostante alla curva). E addirittura, ha costretto i poliziotti presenti ad intervenire, per garantire la sicurezza dei giocatori. Un momento di grande caos, però, superato e sedato temporaneamente: al momento, le due squadre sono regolarmente in campo, con il Saint-Etienne sotto 0-1 contro l’Angers.