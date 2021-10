“Donnarumma ha fatto ‘arrabbiare’ Ter Stegen”: il nuovo caso da Barcellona

Da Barcellona arriva l’indiscrezione che fa discutere: al centro ci sono Gigio Donnarumma, Ter Stegen ed il club catalano

Il travagliato passaggio al Paris Saint-Germain, poi la rivalità interna con Keylor Navas e infine i fischi assordanti di San Siro: continua a vivere sulle montagne russe delle proprie emozioni, Gigio Donnarumma, che adesso torna al centro dell’attenzione per le voci di mercato che giungono dalla Spagna.

Come rivelato da ‘todofichajes.com’, l’ex Milan sarebbe finito (nuovamente) nel mirino del Barcellona, causando il malumore del blaugrana Marc-Andre Ter Stegen. Un malumore che risalirebbe già a quest’estate, quando il club catalano aveva provato ad ingaggiare Donnarumma, dopo il suo addio ai rossoneri a parametro zero.

Donnarumma torna nel mirino del Barcellona: il malumore di Ter Stegen

Adesso, come riportato dal portale spagnolo, Raiola pretende minuti da titolare per il ‘suo’ Donnarumma ed il Barcellona si sarebbe candidato per accogliere l’ex Milan in prestito. Questo avrebbe causato e scatenato il malumore di Ter Stegen, sentitosi ridimensionato dalla gestione del presidente Laporta, soprattutto dopo essersi diminuito l’ingaggio per facilitare le finanze dello stesso club catalano.

E invece, l’interesse del Barça per il giovane azzurro potrebbe scatenare un effetto domino, tra i pali dei top club europei. In caso di arrivo di Donnarumma in Catalogna, l’omologo tedesco sarebbe messo subito sul mercato, con il Bayern Monaco (su tutte) pronto ad approfittarne e accogliere l’ex Gladbach tra le propria fila.