Ronaldo, sentito Demiral? Il turco lo chiama: “Qualcosa è…”

Il bel post social di Demiral con Cristiano Ronaldo, al termine della sfida di Champions League tra Manchester United e Atalanta.

Una delle sfide più emozionanti di Champions League per la terza giornata della fase a gironi è stato sicuramente l’incontro tra Manchester United e Atalanta. Una partita dal grande ritmo, sul filo fino alla fine ma decisa dal solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha apposto il suo sigillo all’81’ decidendo il 3-2 in favore dei padroni di casa.

Manchester United-Atalanta, il terzo tempo tra Cristiano Ronaldo e Demiral

Something changed 😅 Good to see you my brother @Cristiano pic.twitter.com/5TQ8ZvKD6w — Merih Demiral (@Merihdemiral) October 22, 2021

Dopo l’intensa sfida dell’Old Trafford, c’è stato un bel momento in campo, trasferito poi sui social. Cristiano Ronaldo ha ritrovato dall’altra parte del campo, tra le fila della Dea, Merih Demiral, col quale ha condiviso l’esperienza alla Juventus. Il turco, infatti, ha vestito la maglia bianconera dal 2019 al 2021 e ha condiviso delle immagini della serata insieme a CR7, scrivendo: “Qualcosa è cambiato, è bello rivederti, fratello mio”.

Insieme i due, infatti, hanno vinto un campionato, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Nel corso delle stagioni condivise a Torino, è nata, anche una bella amicizia spesso testimoniata proprio via social. Tuttavia, proprio Demiral ha rischiato di rovinare la serata di Champions del portoghese, che si è sfogato con un gesto di stizza al momento del gol del difensore dell’Atalanta. Le carte in tavola le ha poi cambiate proprio il portoghese, convertendo in energia positiva la rabbia. Il secondo tempo, infatti, è stato il ribaltone e la vittoria dei padroni del campo.