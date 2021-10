“Dovrebbero sapere…”: la risposta di Ronaldo a Bonucci e Chiellini

Dopo il gol della vittoria in occasione del match tra Manchester United e Atalanta, Cristiano Ronaldo ha risposto alle dure parole di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Chi disprezza vuol comprare? Può essere e potrebbe essere questa l’impressione che hanno trasferito i difensori della Juventus, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, parlando dell’ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta vivendo la prima stagione di rientro in Premier League tra esaltanti prestazioni a livello numerico ma anche tante critiche e opinioni severe.

Da Manchester Cristiano Ronaldo risponde a Bonucci e Chiellini

I due ex colleghi bianconeri hanno all’unisono giudicato, col senno di poi, positiva la cessione dell’asso lusitano, perché il gioco della Juventus nelle ultime stagioni, secondo la loro opinione, era troppo sacrificato in favore del singolo e ciò avrebbe comportato delle conseguenze negative per il collettivo: “Sarebbe stato meglio, se fosse andato via prima”.

Durante un’intervista a ‘SKY Sports’, Cristiano Ronaldo ha in qualche modo risposto loro dopo essere stato protagonista in Champions League per la vittoria del Manchester United sull’Atalanta: “Non parlo delle individualità, metto il collettivo al primo poco. Per vincere cose da squadra è più facile vincere a livello individuale, credo ancora che sia così. Ognuno dovrebbe conoscere il proprio ruolo. Io conosco il mio nella squadra, nel club… ed è segnare gol, aiutare il gruppo con la mia esperienza e la mia conoscenza nel capire il gioco”.