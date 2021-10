Juventus, cambiano i piani: McKennie resta, si apre a un’altra cessione

Il mercato della Juventus potrebbe subire un improvviso cambio di rotta dopo le ultime prestazioni di McKennie. Il centrocampista americano potrebbe restare in bianconero dopo le ultime indiscrezioni di mercato

McKennie resterà alla Juventus almeno fino al termine della stagione. E’ questo il piano della dirigenza bianconera in vista dei prossimi mesi. Il centrocampista texano piace particolarmente ad Allegri, il quale vorrebbe trattenerlo a Torino almeno fino al termine della stagione prima di valutare il suo potenziale sacrificio.

McKennie potrebbe garantire al tecnico bianconero una variante tattica molto importante, soprattutto in chiave inserimenti. Come confermato nelle ultime partite, soprattutto nella sfida di Champions League contro lo Zenit, il centrocampista texano è l’unico in grado di attaccare gli spazi e proiettarsi in area di rigore con costanza e decisione. Questo aspetto avrebbe convinto Allegri a stoppare la cessione della mezz’ala americana soprattutto in vista della seconda parte di stagione.

Mercato Juventus, Rabiot e Ramsey verso l’addio: in bilico anche Kulusevski

Nonostante il gol decisivo contro lo Zenit, non è escluso che la Juventus possa valutare la possibile cessione di Kulusevski in vista della prossima estate. I bianconero, stando a quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, potrebbero offrire l’esterno svedese alla Fiorentina in cambio di Vlahovic. Un’offerta che la Juventus potrebbe presentare già a gennaio, ma che per ora non ha trovato nuovi riscontri.

La volontà della Juventus, in primis, sarà quella di cercare acquirenti per Ramsey e Rabiot, entrambi sacrificabili già dalla sessione di mercato di gennaio per un’offerta da 20 milioni di euro. Cartellino ai saldi, ma che potrebbe fruttare comunque una totale plusvalenza.