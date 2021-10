Via Lautaro Martinez, l’Inter sceglie un sostituto a sorpresa

L’Inter potrebbe cedere Martinez per 100 milioni, l’argentino ha vari estimatori in Premier League: al suo posto può arrivare Adeyemi

L‘Inter ha preso una boccata d’ossigeno in Champions con la vittoria contro lo Sheriff. La formazione di Simone Inzaghi ha ritrovato la vittoria, messo da parte il ko contro la Lazio e ora si proietta sui prossimi impegni per riavvicinare la vetta della classifica in Serie A, distante sette lunghezze. I nerazzurri però sono impegnati pure su altri temi. In particolare si valuta il calciomercato e le mosse future.

Inter, la cessione di Lautaro Martinez può finanziare l’ingresso di Adeyemi e anche… un tesoretto

I nerazzurri hanno ormai definito il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. Non è ancora arrivata l’ufficialità ma l’argentino percepirà un aumento dell’ingaggio allungando la durata della sua permanenza a Milano. Almeno da contratto perché potrebbe ugualmente arrivare l’addio.

L’estate scorsa ha sottolineato che non ci sono incedibili all’Inter. A Viale della Liberazione dunquen nessuno è intoccabile malgrado i recenti addii di Hakimi e Lukaku e le rassicurazioni.

Secondo ‘Calciomercato.it’, l’Inter sarebbe disposta a lasciare partire Lautaro Martinez se dovesse arrivare una proposta da 100 milioni di euro dalla Premier League. In Inghilterra, il ‘Toro’ fa gola a parecchi club.

Se dovesse consumarsi il suo addio, l’Inter avrebbe già pensato con chi rimpiazzare l’argentino. Il nome nuovo, riferito dal quotidiano ‘Bild’, è quello di Karim Adeyemi, attaccante tedesco di origini nigeriane che sta trascinando il Salisburgo.

In Champions, gli austriaci comandano il gruppo G con sette punti davanti a Siviglia, Lille e Wolfsburg. Il rendimento della formazione Red Bull ha messo le ali grazie soprattutto alle prestazioni del giovane attaccante classe 2002 che potrebbe trasferirsi per circa 40 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe all’Inter di mettere da parte un ottimo gruzzoletto se Lautaro Martinez dovesse invece lasciare i nerazzurri per 100 milioni. Liquidità che garantirebbe ai conti della società milanese di prendere una bella boccata d’ossigeno e un tesoretto da spendere eventualmente anche per un secondo top player.